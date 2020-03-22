22.03.2020 - 00:03 |
Tüylü arkadaşlar sıcak yuva arıyor
Can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi’nin koruma altına aldığı sahipsiz köpekler sıcak bir yuva arıyor. Belediye veterinerliğinde bakımı gerçekleştirilen Fino cinsi iki buçuk yaşındaki anne köpek ve 45 günlük yavrusu, hayvansever vatandaşlar tarafından sahiplenilmeyi bekliyor. Anne köpeğin yeni doğum yaptığı bir esnada vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine koruma altına alındığını belirten Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, “Anne köpek dört yavru dünyaya getirdi. Üç tanesini sahiplendirdik. Anne köpeğin kısırlaştırma işlemlerini yaptıktan sonra yavru köpekle birlikte sahiplendirmek istiyoruz” dedi.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.