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    HaberlerEge Haberleri Tüylü arkadaşlar sıcak yuva arıyor
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    22.03.2020 - 00:03 |

    Tüylü arkadaşlar sıcak yuva arıyor

    Tüylü arkadaşlar sıcak yuva arıyor

    Can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi’nin koruma altına aldığı sahipsiz köpekler sıcak bir yuva arıyor. Belediye veterinerliğinde bakımı gerçekleştirilen Fino cinsi iki buçuk yaşındaki anne köpek ve 45 günlük yavrusu, hayvansever vatandaşlar tarafından sahiplenilmeyi bekliyor. Anne köpeğin yeni doğum yaptığı bir esnada vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine koruma altına alındığını belirten Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, “Anne köpek dört yavru dünyaya getirdi. Üç tanesini sahiplendirdik. Anne köpeğin kısırlaştırma işlemlerini yaptıktan sonra yavru köpekle birlikte sahiplendirmek istiyoruz” dedi.

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