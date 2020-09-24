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    HaberlerEge Haberleri U22 Plaj Voleybolu heyecanı başlıyor
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    24.09.2020 - 00:00 |

    U22 Plaj Voleybolu heyecanı başlıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu’nun organizasyonuyla geçen hafta U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’na ev sahipliği yapan İzmir, bu kez CEV U22 Plaj Voleybolu Şampiyonası heyecanı yaşayacak.

    U22 Plaj Voleybolu heyecanı başlıyor

    Selçuk Pamucak Plajı’nda bugün başlayacak organizasyonda 108 sporcu ter dökecek. Şampiyonada kadınlarda 18 ülkeden 50 sporcu, erkeklerde de 19 ülkeden 58 sporcu madalya kazanmak için kızgın kumlara çıkacak. Kadınlarda Türkiye organizasyona katılmazken, erkeklerde Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi madalya kazanabilmek için mücadele edecek. Pazar günü oynanacak olan yarı final ve final maçları Türkiye Voleybol Federasyonu resmi sitesi ile İzmirTube’dan canlı yayınlanacak.

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