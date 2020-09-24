U22 Plaj Voleybolu heyecanı başlıyor

Selçuk Pamucak Plajı’nda bugün başlayacak organizasyonda 108 sporcu ter dökecek. Şampiyonada kadınlarda 18 ülkeden 50 sporcu, erkeklerde de 19 ülkeden 58 sporcu madalya kazanmak için kızgın kumlara çıkacak. Kadınlarda Türkiye organizasyona katılmazken, erkeklerde Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi madalya kazanabilmek için mücadele edecek. Pazar günü oynanacak olan yarı final ve final maçları Türkiye Voleybol Federasyonu resmi sitesi ile İzmirTube’dan canlı yayınlanacak.