UBATAM’a belge onuru

UBATAM, su/atıksu ve tekstil alanında 2018 yılında aldığı ‘TÜRKAK Akreditasyon Belgesi’ ile analiz kalitesini artırmasının ardından, 2019’da da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerini tamamladı, ‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ almaya hak kazandı. Belge ile UBATAM’ın, su/atıksu kapsamında 40’tan fazla parametreden uluslararası standartlarda analiz hizmeti verme ve bu çerçevede rapor hazırlama yetkisi tescillendi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, UBATAM Müdürü Doç. Dr. Selahattin Bozkurt ve merkez personelini kutladı.