06.02.2020 - 00:38 |
UBATAM’a belge onuru
Ürettİğİ hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmak, bölgeye daha iyi hizmet vermek amacıyla akreditasyon çalışmalarına 2017 yılında başlayan Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (UBATAM), su/atıksu ve tekstil analizlerini başarıyla sürdürüyor.
UBATAM, su/atıksu ve tekstil alanında 2018 yılında aldığı ‘TÜRKAK Akreditasyon Belgesi’ ile analiz kalitesini artırmasının ardından, 2019’da da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerini tamamladı, ‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ almaya hak kazandı. Belge ile UBATAM’ın, su/atıksu kapsamında 40’tan fazla parametreden uluslararası standartlarda analiz hizmeti verme ve bu çerçevede rapor hazırlama yetkisi tescillendi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, UBATAM Müdürü Doç. Dr. Selahattin Bozkurt ve merkez personelini kutladı.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.