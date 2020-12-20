Üç asırlık lezzet ekmek arasında

Kendine has bakır tepsiyle servis edilen kebap, ekmek arasında paket olarak servis edilmeye başlandı. Kebap ustası Ekrem Oyit, müşterilerinden gelen talep üzerine ekmek arası satışları başlattıklarını söyledi, “İşyerleri ve evlere pideli, ayakta yiyenler için de ekmek arası yapıyoruz” dedi. l ERSAN ERDOĞAN DHA