‘Üç ay daha yok’

Yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayan Kordonboyu’ndaki kafe ve restoranları ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, haberi esnafa bizzat verdi. Batur, “Onların ekonomik tekerlerinin dönmesi lazım. Bu süreçte zor durumda olan insanların yanında olduğumuz gibi esnafımızın da yanında olmaya çalıştık. Bence esnafın ayağa kalkması demek Türkiye’de de ekonominin canlanması demektir. Esnafımızda bu süreçte hijyen kurallarına uyarak, maske takarak müşterine hizmet vereceklerdir. Ben umutsuz değilim” diye konuştu.