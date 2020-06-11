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    HaberlerEge Haberleri ‘Üç ay daha yok’
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    11.06.2020 - 00:03 |

    ‘Üç ay daha yok’

    Kepenklerin kapalı olduğu üç aylık salgın döneminde işgaliye bedeli almayıp esnafın yanında olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu zor süreçte üç ay daha işgaliye almayacaklarını açıkladı.

    ‘Üç ay daha yok’

     

    Yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayan Kordonboyu’ndaki kafe ve restoranları ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, haberi esnafa bizzat verdi. Batur, “Onların ekonomik tekerlerinin dönmesi lazım. Bu süreçte zor durumda olan insanların yanında olduğumuz gibi esnafımızın da yanında olmaya çalıştık. Bence esnafın ayağa kalkması demek Türkiye’de de ekonominin canlanması demektir. Esnafımızda bu süreçte hijyen kurallarına uyarak, maske takarak müşterine hizmet vereceklerdir. Ben umutsuz değilim” diye konuştu.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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