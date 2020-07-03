Üç ay sonra ilk kez toplandılar

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana toplanamayan Bornova Belediye Meclisi, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, sosyal mesafe hijyen kurallarına dikkat edildi.

Yeni üyeler seçildi

Belediyenin bir yıllık icraatları ve koronavirüs salgını boyunca yaptığı çalışmaların anlatıldığı filmin gösterimi ile başlayan mecliste konuşan Başkan Dr. Mustafa İduğ, yeni dönemde tüm kararlarının Bornova’yı büyütme yolunda oybirliğiyle alınmasını diledi. Kapalı oylamayla, yeni dönemin encümen ve komisyonların üyeleri belirlendi. Faaliyet ve denetim raporlarının okunup, oylanacağı meclisin 2. oturumu bugün yapılıyor.