Üç ayda 5 bin fidan

Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin yeşil dokusunu artırmak için fidan dikim kampanyasına başladı. İlk olarak 21 Aralık günü 500 fıstık çamı dikeceklerini belirten Başkan Mustafa İnce, “Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 10.31 metrekare. Başlatmış olduğumuz kampanya Aralık 2020, Mart 2021 ayları arasında devam edecek. Bu yıl Güzelbahçe’de 18 yaşını doldurmuş 400’e yakın gencimizle birlikte bir zeytinlik oluşturacağız. Bu süreçte yaklaşık 5 bin yeni fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışıyoruz” dedi.