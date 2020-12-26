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    HaberlerEge Haberleri Üç aylık yardım hazirana uzatılmalı
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    26.12.2020 - 07:00 |

    Üç aylık yardım hazirana uzatılmalı

    Hükümet’in esnafa yönelik açıkladığı destek paketinden Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı seyyar satıcıların da faydalanacak.

    Üç aylık yardım hazirana uzatılmalı

    Hükümet’in esnafa yönelik açıkladığı destek paketinden Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı seyyar satıcıların da faydalanacak. Olumlu adım için teşekkür eden ancak sorunları çözmede yetersiz olduğunu belirten İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, “Bizim en önemli talebimiz, ülke çapında Oda kurabilmek ve kayıt altına alınıp sosyal güvenlik sistemine dahil edilmek. Vergiden muaf gezici esnafa verilen üç aylık yardımın da 2021 haziran ayına kadar uzatılmasını bekliyoruz” dedi.

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