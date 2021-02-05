Üç bin haneye elektrik!

ÇANAKKALE’DE Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) tarafından Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi kapsamında yapımı tamamlanan Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi açıldı. Tesis, yılda 9 bin megavat enerji üretecek, 3 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “16 milyon euro maliyetli AB projesi için Brüksel’de sunum yaptık ve yüzde 72,5 hibe alma hakkı kazandık” dedi.