05.02.2021 - 07:00 | | CEMHAN ŞEN DHA
Üç bin haneye elektrik!
ÇANAKKALE’DE Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) tarafından Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi kapsamında yapımı tamamlanan Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi açıldı.
ÇANAKKALE’DE Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) tarafından Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi kapsamında yapımı tamamlanan Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi açıldı. Tesis, yılda 9 bin megavat enerji üretecek, 3 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “16 milyon euro maliyetli AB projesi için Brüksel’de sunum yaptık ve yüzde 72,5 hibe alma hakkı kazandık” dedi.