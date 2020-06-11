Üç filmi kazandı

Yarışmada Özel Güzelbahçe Okulları’ndan Ilan Haddadi ve Rüzgar Öziş’in, “Ormanların Kirliliği (La Pollution des Forêts)” filmi birinci, Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları’ndan Rüzgar Yaldırgan ve Ege Timaç’ın “Okunmamış Mesajınız Var (Un Message non lu)” filmi ikinci ve Deniz Kaan Kahraman ve Gürhan Akarsu’nun, “Tekstil Kirliliği (Pollution Textile)” adlı kısa filmleri de üçüncü oldu.