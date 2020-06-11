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    HaberlerEge Haberleri Üç filmi kazandı
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    11.06.2020 - 00:02 |

    Üç filmi kazandı

    İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği’nin her yıl Frankofoni Haftası’nda Fransızca eğitim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlediği çevre konulu kısa film yarışması sonuçlandı.

    Üç filmi kazandı

     Yarışmada Özel Güzelbahçe Okulları’ndan Ilan Haddadi ve Rüzgar Öziş’in, “Ormanların Kirliliği (La Pollution des Forêts)” filmi birinci, Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları’ndan Rüzgar Yaldırgan ve Ege Timaç’ın “Okunmamış Mesajınız Var (Un Message non lu)” filmi ikinci ve Deniz Kaan Kahraman ve Gürhan Akarsu’nun, “Tekstil Kirliliği (Pollution Textile)” adlı kısa filmleri de üçüncü oldu.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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