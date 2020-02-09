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    09.02.2020 - 00:02 |

    Üç günde rekor

    Türkiye’nin en büyük tarım fuarı 15. Agroexpo, bugün son kez konuklarını ağırlıyor. Etkinlikte şimdiye kadar 680 milyon dolarlık iş hacmi yaratıldı

    Üç günde rekor

    6 Şubat’ta kapılarını açan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 70’i aşkın ülkeden dünya tarımı temsilcilerini Fuar İzmir’de buluşturmaya devam ediyor. Yerli firmalar Orion Fuarcılık A.Ş. tarafından oluşturulan ikili görüşme alanında yeni işbirliklerine imza attı. Alanda, ilk üç gün içinde 680 milyon dolarlık ihracat hacmi oluştu.

    Üç günde rekor



    Etkinliğin ilk günü, fuarın uluslararası gücüne değinen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agroexpo sayesinde ticari ilişkilerin daha da güçleneceğine olan inancını ifade etti. Fuarın ülke tarımına katkılarını anlatan Pakdemirli, “Özellikle yabancı firmalar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip oluyor. Yine düzenlenecek seminer ve toplantılarla tüm firmalar, faaliyet alanlarındaki son yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri takip etme ve diğer sektör mensuplarıyla paylaşabilme fırsatı yakalıyor” dedi. Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal ihracatının 2002’de 3.8 milyar dolar iken geçen yıl bu rakamın 4.7 kat artarak 18 milyar dolara çıktığını ve 193 ülkeye 1827 tarımsal ürün ihraç edildiğini sözlerine ekledi. Fuar, ilk üç günde 296 bin 511 kişi tarafında ziyaret edildi.

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