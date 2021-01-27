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    27.01.2021 - 00:04 |

    Üç günde üç ayrı pazar

    Buca Belediyesi, Mevlana Tesisleri’ndeki üretici pazarlarını yeniden hizmete açıyor. Özellikle pandemi sürecinde üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir nebze de olsa ortadan kaldırmak için haftanın üç günü üç ayrı konseptte üretici pazarı kurulacak.

    Üç günde üç ayrı pazar

    Buca’nın köylerinde tarımsal üretimle toprağa hayat veren üreticiler, yetiştirdikleri doğal ürünleri her pazartesi tüketiciyle buluşturacak. Kullanılabilir durumdaki eşyaların satılacağı 2. El Pazarı da, çarşamba günleri kurulacak. Cuma günleri ise, Buca’nın emekçi kadınları tezgah açacak. 52 tezgah kapasitesine sahip pazarlar, pandemi nedeniyle 26’ya indirildi. Pazarlarda ürünlerini sergilemek isteyen Bucalı üreticiler, kooperatifler ve birliklerin başvuruları alınmaya başlandı. Başkan Erhan Kılıç, “Dar boğaza giren Bucalı üreticiler, aile bütçelerine katkıda bulunacak, vatandaş da el emeği ve doğal ürünlere uygun fiyatla ulaşacak” dedi.

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