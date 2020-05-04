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    HaberlerEge Haberleri Üç günlük yasakta bin 188 kişiye ceza
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    04.05.2020 - 00:02 |

    Üç günlük yasakta bin 188 kişiye ceza

    Üç günlük yasakta bin 188 kişiye ceza

    İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ıssızlık devam etti. Üç gün boyunca ise yasağa uymayan bin 188 kişi tespit edildi. Denetimlerde 30 Nisan Perşembe gününden itibaren, üç gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenenlere toplam 2 milyon 606 bin lira ceza kesildi. Bu kişilerden 11’i hakkında da adli işlem başlatıldı.

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