04.05.2020 - 00:02 |
Üç günlük yasakta bin 188 kişiye ceza
İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ıssızlık devam etti. Üç gün boyunca ise yasağa uymayan bin 188 kişi tespit edildi. Denetimlerde 30 Nisan Perşembe gününden itibaren, üç gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenenlere toplam 2 milyon 606 bin lira ceza kesildi. Bu kişilerden 11’i hakkında da adli işlem başlatıldı.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.