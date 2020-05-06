BİST98.7380.00EURO 7.680.23USD7.090.27ALTIN388.890.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Üç günlük yasakta toplam 18 kişiye ceza
    ABONE OL
    06.05.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR MİLLİYET

    Üç günlük yasakta toplam 18 kişiye ceza

    Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye 31 bin 878 lira para cezası kesti, hiçbir adli işlem gerçekleşmedi.

    Üç günlük yasakta toplam 18 kişiye ceza

    Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye 31 bin 878 lira para cezası kesti, hiçbir adli işlem gerçekleşmedi. Edinilen bilgiye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nu ihlal eden 9 kişiye idari işlem yapılarak 3 bin 150’şer lira para cezası, 9 kişiye de 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu uyarınca idari işlem yapılarak 392’şer lira para cezası kesti. l

    Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladıKocaeli’nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcuları klarnet ve darbukalarla seslendirdikleri sokaklarda hem bahşiş topladı hem de vatandaşları eğlendirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik

    ‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Koronada acı biber etkisi

    Koronada acı biber etkisi

    Sıradaki Haber