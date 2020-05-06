Üç günlük yasakta toplam 18 kişiye ceza

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye 31 bin 878 lira para cezası kesti, hiçbir adli işlem gerçekleşmedi. Edinilen bilgiye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nu ihlal eden 9 kişiye idari işlem yapılarak 3 bin 150’şer lira para cezası, 9 kişiye de 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu uyarınca idari işlem yapılarak 392’şer lira para cezası kesti. l