Üç kadının anısını çocuklar yaşatacak

Çiğli Belediyesi, Köyiçi ve Balatçık mahallelerinde yapılan iki parka kadın cinayetlerinde kurban giden üç ismin adını verdi. Ordu’da katledilen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’in adının verildiği park Balatçık Mahallesi’nde, Çiğli’de öldürülen kardeşler Fatma Akta ve Habibe Çevik’in isimleri de Köyiçi Mahallesi’nde bulunan bir parka verildi. Tesisler, törenle açıldı. Ordu’dan telefonla bağlanan Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, kızının adı parka verildiği için teşekkür etti. Fatma Akta’nın kızı Figen Akta, “Eğer İstanbul Sözleşmesi yaşatılsaydı tüm öldürülen kadınlar hayatta olacaktı” dedi.

Açılışa katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da, “Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir. Bu isimler unutulmayacak” diye konuştu.

Başkan Utku Gümrükçü ise, “Figen bizim kardeşimiz, arkasında 200 binlik bir Çiğli var. Ceren, bütün Türkiye’nin yüreğini acıttı. Ülkenin yarısını oluşturan kadınlara yönelik yanlış, olumsuz uygulamalarla karşı karşıyayız. Kadınların bu mücadelesinde biz erkekler olarak onların arkasında değil yanında durmalıyız. Yerel yönetimler ne yapabilirse hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

Kızılay’la işbirliği

Çiğli Belediyesi, Türk Kızılayı Konak Şubesi ile dar gelirli kişileri ilgilendiren sosyal yardım protokolü imzaladı. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şanlı ile Başkan Utku Gümrükçü’nün imzaladığı protokol kapsamında, ihtiyaç sahibi kişilere gıda, temizlik, giyim, yakacak maddesi, kırtasiye, ev eşyası gibi ürünlerin ücretsiz dağıtımı sağlanacak.