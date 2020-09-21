Üç kadının öyküsü seyirciyi büyüledi

Erkan Yücel Sahnesi’nde gerçekleşen gösterime tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. İtalyan sanatçılar Dario Fo ile Franca Rame’nin ‘Kadın Oyunları’ adlı kitabından ünlü tiyatro sanatçısı Füsun Demirel tarafından Türkçe’ye çevrilen oyunun yönetmenliğini Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan üstlendi. Üç kadının trajik hikâyesini sahneye taşıyan oyunun başrollerinde Derya Kavakdere, Özlem Yavaşça ve Seda Ayaz yer alıyor.