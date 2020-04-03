Üç koldan sarıldılar

Bayraklı Belediyesi, oluşturduğu 51 kişilik ekiple, ilçedeki tüm sokakları, parkları, durakları, işyerlerini ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor. 7 müdürlüğe bağlı personelin görev aldığı ekip, her gün Bayraklı’nın 3 ayrı bölgesinde çalışmalarını yürütüyor. Belediye olarak kaynaklarının büyük bir bölümünü salgınla mücadeleye yönlendirdiklerini belirten Başkan Serdar Sandal, “Bu süreçte olağanüstü önlemler aldık ve tüm personelimizi de ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirdik. Amacımız, Bayraklı halkının sağlığını koruyup, ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap vermek. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız” dedi.