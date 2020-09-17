Üç kuralı asla ihmal etmeyin!

Ahmet Gerçek, hastalığı 6 günde atlattı, eşi Nuray Gerçek de 17 gün tedavi gördü. Eşinin de önceki gün taburcu olması üzerine hastaneyi ziyaret eden Gerçek, hemşire ve hastane yönetimine baklava hediye etti. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu sürece hastalığa yakalanılmayacağını belirten Gerçek, “Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımızın her gün söylediği talimatları, bir dakikalığına düşünsün. Sosyal mesafe, maske ve temizliğe dikkat etsinler” dedi.

12 kişi yurtta gözetim altında

Balıkesİr’de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında izolasyon kuralına uymayan 12 kişinin karantina yurdunda gözetim altında tutulduğu bildirildi. Valilik, “Vatandaşlarımızdan biri Kovid-19 tanılı olup, 11’i vaka temaslısıdır” açıklamasında bulundu. l AA