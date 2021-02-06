Üç mahalledeki yollar bakım ve onarımda

Edremit Belediyesi, Tuzcumurat, Hekimzade ve Darsofa Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına hız verdi. Üç mahallede toplam 2 cadde ve 10 sokakta 8 bin metrekare parke taş kaplaması yapılacak. Yağmur suyu hatları yenilenecek, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri de yapılacak. Çalışmalar bu ayın sonuna kadar bitirilecek, vatandaşın hizmetine sunulacak.