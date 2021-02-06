06.02.2021 - 07:00 |
Üç mahalledeki yollar bakım ve onarımda
Edremit Belediyesi, Tuzcumurat, Hekimzade ve Darsofa Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına hız verdi.
Edremit Belediyesi, Tuzcumurat, Hekimzade ve Darsofa Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına hız verdi. Üç mahallede toplam 2 cadde ve 10 sokakta 8 bin metrekare parke taş kaplaması yapılacak. Yağmur suyu hatları yenilenecek, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri de yapılacak. Çalışmalar bu ayın sonuna kadar bitirilecek, vatandaşın hizmetine sunulacak.