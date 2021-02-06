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    HaberlerEge Haberleri Üç mahalledeki yollar bakım ve onarımda
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    06.02.2021 - 07:00 |

    Üç mahalledeki yollar bakım ve onarımda

    Edremit Belediyesi, Tuzcumurat, Hekimzade ve Darsofa Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına hız verdi.

    Üç mahalledeki yollar bakım ve onarımda

    Edremit Belediyesi, Tuzcumurat, Hekimzade ve Darsofa Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına hız verdi. Üç mahallede toplam 2 cadde ve 10 sokakta 8 bin metrekare parke taş kaplaması yapılacak. Yağmur suyu hatları yenilenecek, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri de yapılacak. Çalışmalar bu ayın sonuna kadar bitirilecek, vatandaşın hizmetine sunulacak.

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