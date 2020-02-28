Üç mahalleye yeni muhtarlık binası

İzmir’in Foça ilçe merkezinde yer alan; Atatürk, Fevzipaşa ve İsmetpaşa mahallelerine ait muhtarlık binaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Her biri 30 metrekarelik binalarda; çalışma masası, evrak dolapları, tuvalet, mutfak ve klima bulunuyor. Muhtarlar, Foça Belediyesi ile Büyükşehir’e teşekkür etti.