28.02.2020 - 07:00 | | SEYFİ GÜL
Üç mahalleye yeni muhtarlık binası
İzmir’in Foça ilçe merkezinde yer alan; Atatürk, Fevzipaşa ve İsmetpaşa mahallelerine ait muhtarlık binaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.
İzmir’in Foça ilçe merkezinde yer alan; Atatürk, Fevzipaşa ve İsmetpaşa mahallelerine ait muhtarlık binaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Her biri 30 metrekarelik binalarda; çalışma masası, evrak dolapları, tuvalet, mutfak ve klima bulunuyor. Muhtarlar, Foça Belediyesi ile Büyükşehir’e teşekkür etti.
Yunanistan sınırını otobüsle kapattıYunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.