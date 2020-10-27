Üç yeni yat limanı

Son Başbakan Binali Yıldırım’ın, İzmir’deki yat limanı sayısının artırılması ve böylece bölgenin yat turizminde bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla başlattığı çalışmalar arasında yer alan Urla- Çeşmealtı Yat Limanı hakkında bilgi alan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, projenin bir an önce tamamlanması için bakanlıkla irtibat halinde olacağını söyledi.

Denizde 250, karada 100 olmak üzere, toplam 350 yat kapasiteli Çeşmealtı yat limanı için bakanlığın kararlı çalışmasıyla, yeniden hazırlanan imar planının 2018 yılında onaylandığını belirten Nası, “.Ancak imar planı askı sürecinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce plana itiraz edildi. Konuyla ilgili itirazlar yönünde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Çeşme Şifne Yat Limanı için süresi dolan ÇED raporunun yenilenmesiyle bakanlığın ihaleye en kısa zamanda çıkacağı müjdesini de veren Nasır, “360 yat denizde ve 100 yat karada toplam 460 yat kapasiteli projenin imar planı onaylandı” dedi. Nasır, Yeni Foça Yat Limanı Projesi Üst Yapısı ihalesinin ise yıl sonuna kadar yapılacağını, tekliflerin 17 Aralık 2020 Perşembe günü saat 10.00’a kadar verilebileceğini dile getirdi.