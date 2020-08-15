Üç yılda 807 kişinin iş hayali gerçeğe dönüştü

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, ücretsiz olan kursların doğrudan istihdama yansıyacak şekilde ara elemana ihtiyaç duyan sektörler gözetilerek açıldığını söyledi. Kapı, yaklaşık 80 kişinin de son üç yılda kendi işyerini açtığını, 100’e yakın branşta 12 kurs merkezinde düzenledikleri ücretsiz kurslardan her yıl 10 binin üzerinde yurttaşın yararlandığını söyledi.

1 Eylül’de açmayı planlıyorlar

Şube Müdürü Kapı; İŞKUR, üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları iş birliğiyle 100 kişilik alanında uzman bir eğitmen kadrosuyla çalıştıklarını kaydetti, “İstihdam Birimimiz, kurslarımızdan mezun olanlar ile işvereni bir araya getiriyor. Öncelikle özgeçmiş formu dolduruyoruz. Özel sektörden gelen iş talepleri doğrultusunda aranan nitelikteki elemanlarımızı işe yönlendiriyoruz. Bugüne kadar 2 bin 768 kişiyi çeşitli alanlarda işe yönlendirdik” diye konuştu. Meslek Fabrikası, kursları 1 Eylül’den sonra açmayı planlıyor.

Köylülere hijyen kiti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kesime yönelik desteğini sürdürüyor, Bu kapsamda, Kınık’a bağlı Dündarlı köyünde 300 kişiye hijyen kiti ve gıda kolisi dağıtıldı. Belediye ekipleri de yurttaşların koronavirüs salgınından korunmasına yönelik eğitim verdi.Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de yaşayanların salgından korunması için çabaladıklarını söyledi.

Bütün önlemleri almaya çalıştıklarını belirten Soyer, “Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreçte yurttaşlarımıza daha çok destek olmaya çalışıyoruz” dedi.