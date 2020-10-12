'Uçacağım günü iple çekiyorum'

Muğla’da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ada Su Zor’un, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la tanışma hayali gerçek oldu. Öğretmen Mahinur Göker Aktaş’ın, öğrencilerin ve velilerin desteğiyle kaleme aldığı ‘Ada Hayaline Uçuyor’ adlı kitapta anlattığı Ada’nın sıcak hava balonuyla uçma ve kendisiyle tanışma hayalinden haberdar olan Bakan Selçuk, aileyle iletişime geçti. İnternet üzerinden görüntülü yapılan görüşmede Bakan Selçuk, Ada Su ile bir süre sohbet etti, aynı okulda eğitim gören ve arkadaşı gibi lösemi tedavisi gören Efecan Kaptı da görüşmeye dahil oldu.

Kitap, ses getirdi

Ada’nın, “Kapadokya’da sıcak hava balonuna sizinle binmek istiyorum” demesi üzerine Selçuk, “Niye olmasın. Belki Efecan da gelir bizimle gelir. Hava koşullarının da müsade ettiği en kısa zamanda buluşup, gökyüzüne açılacağız” dedi. Ada’nın annesi Ayça Zor da, öğretmen ve öğrencilerin yazdığı kitabın ses getirdiğini dile getirdi. Herkesten telefon geldiğini belirten anne Zor, “Yalnız olmadığımızı bilmek çok güzel. Ada’nın hayalleri gerçek oldu. İyileşip balona bineceği günü sabırsızlıkla bekliyor” diye konuştu.

Başkandan davet

Öğretmen Aktaş da, Selçuk’un özel olarak Ada’yı aramasının gurur verici olduğunu vurguladı, “Amacımız kitap geliriyle Ada’ya bir nebze olsun katkı sağlamaktı. Bir farkındalık yaratarak, küçücük bir katkıyla herkesin iyiliğin parçası olabileceğini göstermek istedik” ifadesini kullandı. Ada Su’dan haberdar olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, Fethiye’nin Bozyer Mahallesi’nde yaşayan Ada’nın ailesiyle telefonda görüşüp, aileyi peri bacaları üzerinde sıcak hava balonuyla uçmaları için kente davet etti.