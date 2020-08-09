Ücretsiz danışmanlık yoğun ilgi görüyor

Danışmanlıktan yararlanan gençler, çalışmadan son derece memnun olduğunu söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti. 14 Ağustos’a kadar sürecek danışmanlıktan yararlanmak isteyenler, Kent Konseyi ile 0258 280 25 35- 280 25 36 no’lu telefonlardan randevu alabilir.