Ücretsiz maskeler kapılara gidiyor

Koronavirüs salgını ile mücadelenin temel ihtiyacı olan maskeleri Milas Belediyesi, vatandaşna ücretsiz dağıtıyor. Üçerli paketler halinde hazırlanan maskeler 132 mahallede kapı kapı teslim ediliyor. Ekipler maskenin yanında, çocukların anlayacağı şekilde hazırlatılan Nutuk kitabını da çocuklara hediye ediyor. Başkan Muhammet Tokat, 16 Mart’tan bu güne kada,r dışarıdan temin edilenlerle, terziler ve gönüllü kadınlar tarafından dikilen 250 bin’e yakın maskenin dağıtıldığını belirtti, “100 bin adet maskenin alım ihalesi bitti, onlar da yakında gelecek” dedi.