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    02.10.2020 - 07:00 | | GÖKÇE ADAR DHA

    Ucuz kıymalı pideye dikkat!

    HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu, 1 ile 5 lira arasında fiyatlarla satılan kıymalı kır pidelerinin sağlıksız olduğunu dile getirdi.

    Ucuz kıymalı pideye dikkat!

    HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu, 1 ile 5 lira arasında fiyatlarla satılan kıymalı kır pidelerinin sağlıksız olduğunu dile getirdi. “Et yerine bakteri yemeyin” uyarısında bulunan Rodoplu, “Birinci tehlike pidelerin açıkta satılması, öte yandan bu pidelerin içerisine konulan sular konusunda da bilgi sahibi olmamız gerekiyor. İçerisine konulan su nasıl bir su, temiz bir su mu? Salmanella, kolera hastalığı, suyla bulaşan hastalıklardandır. Et yerine ise hilelerle mercimek, bulgur, soya konulabiliyor. Birçok kişinin soya alerjisi oluyor” diye konuştu. l 

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