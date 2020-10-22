Ucuza almak isterken dolandırılmayın

“Sosyal medyadan, e-postalarla ya da SMS ile gelen çekilişle ürün kazanma, fiyatının çok altında promosyon ürün satışı gibi mesajlara kanmayın” diyen Koltuksuz, şöyle konuştu:



Kilit simgesi olmalı



“Kimlik avına yönelik web siteleri, çoğunlukla bir ön ödeme veya kişisel bilgi karşılığında bu cihazlar için ön sipariş teklifi sunuyor. Bazı yerlerde ise normalden düşük fiyata bir ürün satın alma vaadi mevcut. Sahte e-ticaret sitelerine dikkat edin, sadece güvenli ve bildiğiniz sitelerden alışveriş yapın. Bir web sitesinin güvenli olduğunu anlamak için alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikasına sahip olmasına dikkat edin. Mutlaka bilinen ve güvenilir sitelerden alışveriş yapın. Adresi kendiniz yazarak siteye girin. Adresin ‘https://’ ile başladığından ve adres çubuğunda kilit simgesi olduğundan emin olun. Eğer e-posta ile gelen web adresi, kuruluşun gerçek web adresinden farklı ise bunun bir oltalama saldırısı olduğundan emin olabilirsiniz.”