Üçyol Gençlik’ten örnek davranış

Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak zorluk çeken İzmirlilerin çığlığına, İzmir Üçyol Gençlik Spor Kulübü’nden de yanıt geldi. Üçyol Gençlik kendi imkanlarıyla topladıkları yardımlarla, 30 aileye gıda desteği sağladı. Kulüp Başkanı Ali Akçagün, Sportif Direktör Hakan Şenada ve Teknik Sorumlu Murat İce’nin üstlendiği yardımlar sonrası açıklamalarda bulunan yönetim, “İzmir Üçyol Gençlik Spor Kulübü olarak, İzmir’de öncü olmak istedik. Yardımlarımızı ihtiyacı olan ailelere ulaştırdık. Bu şekilde paylaşmak istemezdik ama amatör-profesyonel kulüp diye bir kavram yoktur. İnşallah İzmir Üçyol Gençlik Spor Kulübü olarak İzmir’de imkanı olan diğer takımlarımıza da yol açmış oluruz” ifadeleri yer aldı.

‘Hep destek’

Liglerin ertelenmesi sonrası maçlara çıkamadıkları için maddi sıkıntılardan geçen amatör futbol kulübü antrenörlerinin de olduğunu hatırlatan Üçyol Gençlik Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Murat İce, “Öncelikle kulüp başkanımız Ali Akçagün’e ve tüm destek olan yöneticilerimize yaptıkları bu anlamlı yardımlaşma örneği adına çok teşekkür ediyorum. Gücümüz şimdilik 30 aileye yetti. En kötü gün bugünse, bugün de el birliğiyle hep destek tam destek. Yardımlarımız devam edecek” dedi.