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    HaberlerEge Haberleri UGTF’de 2’nci buluşma
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    30.09.2020 - 00:01 |

    UGTF’de 2’nci buluşma

    Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu, Balıkesir’de istişare toplantısı düzenledi.

    UGTF’de 2’nci buluşma

    Yönetim kurulu üyeleri daha sonra, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ı ziyaret etti. Ziyaretlerinin düzenli olarak süreceğini belirten UGTF Genel Başkanı Ahmet Tubcel, “Misafirperverliği için Onar’a teşekkür ediyoruz. Sındırgı’da da muhteşem doğa ve termal suların tadını çıkardık. Başkan Yavaş, muhteşem projeler, büyük hizmetler yapmış” dedi.

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