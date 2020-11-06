Uğur Mumcu İzmir’de!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan Uğur Mumcu Araba Vapuru, İzmir Körfezi’ne giriş yaptı. Vapur, gerekli kontrol ve testlerin yapılıp sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yılbaşından önce İZDENİZ filosunda hizmete girecek. 51 araç, 12 bisiklet ve 10 motosiklet taşıyabilen; kapalı yolcu salonunda 194, açık yolcu salonunda 128 olmak üzere toplam 322 yolcu kapasitesine sahip vapurda, kütüphane de bulunuyor.