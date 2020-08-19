Ukraynalı konuklar Burhaniye’yi çok sevdi

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyonla Ukraynalı tur operatörleri, Burhaniye’ye geldi. Türkiye gezisi kapsamında ilçeyi gezen operatörler, bölge turizminin gelişimi noktasında Burhaniye’ye katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile iki tur firmasının ana sponsorluğuyla düzenlenen turizm gelişim turlarına Burhaniye’de dahil oldu. Burhaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle Burhaniye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonda, Ukrayna’dan gelen 22 Tur operatörü 2 gün boyunca ilçenin deniz ve doğa ve tarih turizmini inceleme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da konuklarla kahvaltı yaptı.