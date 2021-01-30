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    HaberlerEge Haberleri Ulamış kadınları pilatesle zinde...
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    30.01.2021 - 07:00 |

    Ulamış kadınları pilatesle zinde...

    Seferihisar Belediyesi, spor aktivitelerine ulaşamayan kadınlar için başlattığı proje kapsamında Ulamış’ta köylü kadınlar için haftanın 2 günü klinik pilates düzenliyor.

    Ulamış kadınları pilatesle zinde...

    Seferihisar Belediyesi, spor aktivitelerine ulaşamayan kadınlar için başlattığı proje kapsamında Ulamış’ta köylü kadınlar için haftanın 2 günü klinik pilates düzenliyor. Kadınlar, emekli beden eğitimi öğretmeni Sema Yelbuğa eşliğinde derslere devam ediyor. Pilates eğitimine katılan kadınlar, eklem ağrılarının azaldığını söyledi, Seferihisar Belediyesi’ne teşekkür etti. Vatandaşın her konuda yanında olduklarını kaydeden Başkan İsmail Yetişkin ise, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Çocuklarımız, kadınlarımız için farklı spor kursları düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdik ancak bitince kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

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