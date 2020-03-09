09.03.2020 - 07:00 |
Ulaşım ve turizmde virüs önlemi
Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüse karşı, İzmir’de toplu taşıma araçları ile istasyonlarda özel temizlik çalışması başlatıldı.
Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüse karşı, İzmir’de toplu taşıma araçları ile istasyonlarda özel temizlik çalışması başlatıldı. İlk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı. Yaklaşık bin 450 otobüste de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İZDENİZ de gelecek hafta tüm gemilerde virüs ve bakterilere karşı özel bir temizlik çalışması başlatılacak.
Öte yandan Efes Selçuk Belediyesi tarafından da Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi girişinde bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfektan kutularıyla önlem alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.