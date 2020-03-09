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    HaberlerEge Haberleri Ulaşım ve turizmde virüs önlemi
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    09.03.2020 - 07:00 |

    Ulaşım ve turizmde virüs önlemi

    Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüse karşı, İzmir’de toplu taşıma araçları ile istasyonlarda özel temizlik çalışması başlatıldı.

    Ulaşım ve turizmde virüs önlemi

    Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüse karşı, İzmir’de toplu taşıma araçları ile istasyonlarda özel temizlik çalışması başlatıldı. İlk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı. Yaklaşık bin 450 otobüste de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İZDENİZ de gelecek hafta tüm gemilerde virüs ve bakterilere karşı özel bir temizlik çalışması başlatılacak.
    Öte yandan Efes Selçuk Belediyesi tarafından da Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi girişinde bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfektan kutularıyla önlem alındı.

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