Ulaşımda 2 güzel haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecine rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının önemli bir aşaması daha tamamlandı. Gidiş geliş olmak üzere devam eden çalışmalarda ikinci tünel Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu’na ulaştı. İlk tünel ise ocak ayında bu istasyona ulaşılmıştı.

4 bin 70 metre

Tünel açma makinesi ile ilk hat üzerinde Balçova İstasyonu’ndan itibaren yaklaşık 2 bin 750 metre ilerlemeyle Narlıdere İstasyonu’na yaklaşıldı. İkinci hat üzerinde Çağdaş İstasyonu’ndan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu’na kadar olan 460 metrelik kısım da tamamlanıp bin 320 metrelik ilerleme sağlandı. Böylece 4 bin 70 metrelik tünel tamamlandı.

Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere yedi duraktan oluşan hattın tamamlanmasıyla hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısı 24’e ulaşacak. Böylece Bornova EVKA-3’ten metroya binen bir yolcu Narlıdere’ye kadar aktarmasız gidebilecek.

Buca-Bornova bağlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğine girmeden Buca’daki Homeros Bulvarı’nı Işıkkent’teki İzmir Otogarı’na bağlayacak dev yatırım kapsamında ihaleye çıktı. Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal ihalesi kapsamında bin 850 metrelik güzergahta 2 viyadük, 2 alt geçit ve 1 üst geçit inşaatı tamamlanması için düzenlenen ihaleye 6 firma teklif sundu. En yüksek rakam 52 milyon, en düşüğü 40 milyon lira bandında oldu. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak imalat çalışmaları 400 günde bitecek.

Büyükşehir, ayrıca yarım kalan tünel inşaatının hızla bitirilmesi için de aralık ayında ihaleye çıkacak. İzmir’in en uzun tüneli, projenin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek.