Ulaşımda aksama yok!

23-26 Nisan günleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, İzmirlilerin ulaşım sorunu yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi önlem aldı. Yasak kapsamında olmayan meslek gruplarına toplu ulaşım hizmetini ESHOT otobüsleri, İzmir Metro ve İZBAN verecek. 26 Nisan Pazar gecesi 00.00’a kadar 06.00-10.00, 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında otobüsler ve metro yarım saatte bir, banliyö trenleri de 24 dakikada bir sefer yapacak.

ESHOT otobüsleri, 49 ana hatta hizmet verecek. Bazı hatların son duraklarında geçici düzenleme yapıldı. 470 (Tınaztepe-Lozan Meydanı), 680 (Bozyaka-Lozan Meydanı), 681 (F.Altay-Lozan Meydanı) ve 691 (Gaziemir-Lozan Meydanı) numaralı hatların son durakları, Halkapınar Aktarma Merkezi’ne uzatıldı. 912 (Egekent Aktarma Merkezi-Alsancak Gar), 921 (Bostanlı İskele-Alsancak Gar) ve 963 (Evka 3 Metro-Alsancak Gar) hatların son durağı da Konak’a uzatıldı.

Sağlık çalışanları için özel olarak planlanan otobüs güzergâhlarının sayısı 4’ten 6’ya çıkarıldı. ‘Sağlık Görevlileri İçindir’ yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebiliyor. Araçlar; Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Yenişehir’den sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı sefer yapıyor.

Önleme devam!

Kovid-19’a karşı alınan önlemler, İzmir’de sonuçlara yansımaya başladı. gundemebakis.com’un haberine göre; önceki gün verileriyle, bir günde iyileşen (3 testi de negatif çıkan) hasta sayısı ilk kez 100’ü geçti, toplam iyileşen sayısı da 720 olarak kaydedildi. Kentteki vaka sayısı, uzun süre sonra ilk kez toplam sayının yüzde 5’inin altında kaldı. Günlük vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısındaki makasın giderek daraldığı görüldü, iyileşen sayısı ise toplamda 723 oldu.

İzmir’de, yine önceki günün verileriyle, Kovid-19’dan yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 104’tü. Uzmanlar, İzmirlilerin kişisel önlemlerini artırarak sürdürmesi durumunda kentteki durumun normalleşme yoluna girebileceğini kaydetti. Vatandaşların bugüne kadarki titiz yaklaşımının sonuç vermeye başladığını, ancak net bir şey söylemek için henüz erken olduğunu dile getiren uzmanlar, “Çok dikkatli olmalıyız. Mesafemizi korumalıyız. Dışarı çıkmak zorundaysak maske kullanmalıyız. kalabalık ortamlara girmemeye özen göstermeliyiz” dedi.

10 bin kişiye iftar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. Yurttaşlar da Bizİzmir dijital platformu üzerinden her biri 20 lirayla, 2 kişilik iftar yemeği paketinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek. Satın alınan yemek paketleri, desteğin uygun görüldüğü semtlerde 24 yarından itibaren Büyükşehir’e bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş. tarafından evlere ulaştırılacak. Büyükşehir, nakit bağış yerine destek olmak isteyenler ile desteğe ihtiyacı olanlar arasında da köprü olarak, yurttaşların Halkın Bakkalı üzerinden satın aldığı gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İftar paketi almak isteyenler, Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki ‘Destek olmak istiyorum’ sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı’nın ilgili sayfasına gidebiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her gün 5 bin kutuda 10 bin kişilik iftar yemeğinin kapıdan dağıtacağını söyledi. 20 lira değerindeki 2 kişilik pakette; tarhana çorbası, Urla kavurma, bulgur-pirinç pilavı ya da makarna, içinde hurma, zeytin, bal ve reçel olan iftariyelik ve iki ekmek bulunuyor.