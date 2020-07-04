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    04.07.2020 - 00:06 |

    Ulaşımın yeni kalbi !

    İzmir Otogarı’nı Ana Transfer Merkezi haline getirmek için çalışmaları başlatan Büyükşehir Başkanı Soyer, “Sembol olarak şehrimizi dünyaya tanıtacak” dedi

    Ulaşımın yeni kalbi !

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, yakın gelecekte metro ve hızlı tren hatlarının uzanacağı otogarı, Ana Transfer Merkezi’ne dönüştürmek için hazırlıklara başladı. Şubat ayında duyurulan mimari proje yarışmasına gelen 74 başvuruyu üç gün boyunca değerlendirecek jüri, Kültürpark 1 No’lu Hol’de toplandı. İzmir’in, tarihten gelen ticaret kimliğiyle ulaşım açısından her zaman çok önemli bir çekim noktası olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir’in şehirlerarası ulaşım imkânlarını, genişleyen hizmet alanı ve artan nüfus doğrultusunda modernleştirme çalışmaları yapıyoruz. Terminal, liman ve hava limanlarına kentin her yerinden erişim sağlanmasına öncelik veriyoruz. İzmir Ulaşım Ana Planı’nda yer alan ve çoklu ulaşım entegrasyonunu sağlayacak yeni ana transfer merkezlerinden biri de mevcut otogarın yerine yapılacak” dedi.

    Örnek olacak

    Mevcut otogarın, halihazırda bir raylı sistem bağlantısı bulunmaması, projelendirilen hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek olması nedenleriyle yenilenmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Soyer, “Yarışma sonucu ortaya çıkacak ve planlanan sekiz merkezden biri olacak Ana Transfer Merkezi; İzmir’in çevresi ve bölgesiyle entegrasyonunda çağdaş bir sembol olarak şehrimizi ve ülkemizi dünyaya tanıtacak önemli bir örnek teşkil edecek” diye konuştu.

    Yeni bir ana transfer merkezi yapılmasını öngören planlama kapsamında açılan yarışmanın ilk aşamasında, jüri, en uygun projeleri seçecek, ikinci aşama Eylül ayında gerçekleştirilecek. Jüri bir kez daha toplanacak ve dereceye girenleri ilan edecek. Ardından da uygulama projesi hazırlığı başlayacak.

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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