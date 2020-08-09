Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyoluyla ilgili olarak tarih verdi: İhale sonuçlanıyor 2022’de tamamlarız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli’de inşaatı süren Honaz Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 2 bin 600 metre çift tüpten oluşan tünelin bu yıl tamamlanacağını, bağlantı yollarıyla birlikte Denizli çevreyolunun gelecek yıl hizmete açılacağını söyledi. Aydın-Denizli otoyoluyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “İhale süreci sonuçlanmak üzere, inşallah önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

‘Egzozdan kurtulacağız’



Tüneli, bağlantı yollarıyla birlikte önümüzdeki yıl Denizlililerin hizmetine açmayı planladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “İnşallah önümüzdeki yıl bugünlerde, 14 kilometrelik Denizli çevreyolunu hizmete sunacağız. Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yolu, bu yapacağımız çevre yoluna transfer ettikten sonra Denizlililer biraz olsun bir nebze nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacaklar. Vatandaşlarımız hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecekler. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim ulaştırma altyapı projeleri dolaylı olarak çok büyük etkileri oluyor. Üretimde, ihracatta, istihdamda önemli katkılar sağlıyor. Yine yakıttan ve emisyondan kazandığımız çevreye duyarlı bir projeler oluyor” dedi.



‘Bölgeye rahatlık sağlayacak’



Aydın-Denizli otoyol inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Sonuçlanmak üzere ihale süreci. Önümüzdeki günlerde başlayıp 2022 yılı içerisinde de Aydın-Denizli otoyolunu tamamlamayı hedefliyoruz. 163 kilometreden oluşan yolun 140 kilometresi ana gövde, 2 çarpı 3 şeklinde bağlantı yollarında 23 kilometre 2 çarpı 3 şeklinde toplamda 163 kilometrelik yol. Bölgeye büyük bir rahatlık ve katkı sağlayacak. Önemli bir proje” diye konuştu.



‘3.8 milyarlık yatırım yapıldı’



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başkan Osman Zolan’ı ziyaret etti. Dev cam horoz heykeliyle fotoğraf çektiren Karaismailoğlu, “Biz bir ekibiz. Bütün işlerin üstesinden gelip Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına yerleştirmek için canla başla hep birlikte çalışacağız” dedi.



Denizli’de güzel yatırımların devam etmesini arzu ettiklerini belirten Başkan Zolan, “Otoyol müjdesi ile bizleri mutlu ettiniz. Allahım tamamlamayı nasip etsin inşallah. Denizli’deki TOKİ inşaatlarında geçmiş görevinizde çok emeğiniz var, insanlarımız sayenizde ev sahibi oldu. Havaalanı ulaşımı noktasında da bizlere yol açtınız” dedi. Karaismailoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti, buradaki açıklamasında “AK Parti hükümetleri döneminde Denizli’de 3 milyar 872 milyon liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldı” vurgusunu yaptı.



‘Denizli’yi değerlendirdik’



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’la bir araya gelerek tarımsal üretim çalışmalarını değerlendirdi. Pakdemirli sosyal medya hesabından, “Denizli Büyükşehir Başkanımız Osman Zolan ile ilimizin tarımsal üretim çalışmalarını ve yatırımlarımızı değerlendirdik” notunu paylaştı.