‘Ülkenin yeni yüzü olacağız’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından alışkanlıklar ve yaşam tarzları gibi turizm anlayışının da değişeceğini ifade etti. Koronadan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağına dikkat çeken Günel, “Kentimiz Kuşadası, barındırdığı alternatif turizm potansiyeli ile yeni dünyanın talep ve ihtiyaçlarına hitap edecek her türlü fırsat ve olanağa sahiptir” dedi.

Salgına karşı aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, salgının sona ermesinin ardından turizm alanında yaşama geçirilecek yeni uygulamalarla ilgili hazırlıkların da sürdürüldüğünü ifade etti. Koronavirüs salgınının dünya çapında sürdürülen bir savaş olduğunu vurgulayan Günel, turizm anlayışının da değişeceğini söyledi. Uzun yıllardır kitlesel turizmin en önemli merkezlerinden olan Kuşadası’nın başta termal sağlık turizmi, ekoturizm ve butik otel turizmi olmak üzere çok önemli bir alternatif turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Termal sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek şirketin kuruluşunda son aşamaya gelindiğini ve uzman raporlarının alındığını belirten Başkan Ömer Günel “Davutlar bölgesinin termal turizm bölgesi olarak yeni yatırımlara ev sahipliği yapması için çalışmalar hızlandırılmıştır. Dünyanın en özel sularından olan termal suyumuz sağlık turizmi dışında ısıtma, meyve, sebze kurutma ve tarım amacıyla da kullanılacaktır” dedi.

Hazırlıklara devam

Kuşadası’nın organik ekoturizm alanında sahip olduğu toprakların ve ürün kalitesinin de bugüne kadar göz ardı edildiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, ekoturizmin özendirileceğini ve yatırımlara öncülük edileceğini kaydetti. Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın butik hizmet sunacak önemli tesislere de ev sahipliği yaptığını belirtti, “Kentimiz turizm yatırımcıları, dünyanın en esnek ve hızla aksiyon alan tecrübeli isimlerinden oluşmaktadır. Bunun için şimdiden hazırlığa başladılar. Biz de belediye belgeli tesisler için bir yönetmelik hazırlığı içerisindeyiz dedi.