12.07.2020 - 00:00 |
Ultraviyole ışınları beyne zarar veriyor
İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, güneşin hem sıcağıyla, hem de ışınlarıyla çarptığını ve ölüme varan ciddi sağlık sorunlara yol açtığını söyledi.
Sıcağın aşırı terlemeye, aşırı terlemenin sıvı ve tuz kaybına, bu kaybın da kan basıncının düşmesine neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Yetim, “Ultraviyole ışınları beyine zarar veriyor. Özellikle 11.00-15.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmamalı, pamuklu hafif terletmeyen giysiler giyip, yağlı, kızartma, hamur işi gibi yiyeceklerden uzak durulmalı. Su, soda, ayran, meyve suyu gibi sıvılar bolca tüketilip, sık sık ılık duş yapılmalı” dedi.
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