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    HaberlerEge Haberleri Ultraviyole kalkanı
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    12.04.2020 - 00:01 |

    Ultraviyole kalkanı

    Karşıyaka ve Çiğli belediyeleri, ameliyathanelerin dezenfeksiyonu için kullanılan yöntemlerden ‘ultraviyole ışık’ sistemini ana hizmet binasına taşıdı.

    Ultraviyole kalkanı

    Koronavirüse karşı önlem amaçlı olarak temin edilen UV-C lambalar, bina içerisinde vatandaşların ve personelin en yoğun olduğu hizmet alanlarına yerleştirildi. Karşıyaka’nın doktor Başkanı Cemil Tugay, farklı alanlarda kullanmak üzere sipariş edilen bir adet taşınabilir uv dezenfeksiyon robotu ile insan bulunan ortamlarda çalışabilen hava temizleme ünitesini önümüzdeki hafta devreye alacaklarını söyledi, “Bina geneline yerleştirdiğimiz lambalar gece saatlerinde çalışarak bulunduğu ortamı dezenfekte edecek ve bu sayede koronavirüs tedbirlerimiz daha da güçlenmiş olacak” dedi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, “Bu sistem, açık olduğu alandaki virüsleri iki saat içerisinde etkisiz hale getiriyor ve ortamı sterilize ediyor. Amacımız, bu uygulamayla belediye emekçilerimizin de bu süreci enfekte olmadan sağlıklı bir şekilde geride bırakması” diye konuştu.

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