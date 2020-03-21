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    21.03.2020 - 00:10 |

    Ulu çınarlara sıcacık yardım

    Bornova Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşın alışverişlerini evlerine teslim ediyor. Balçova Belediyesi Aşevi de yaşlılara sıcak yemek yardımı yapıyor

    Ulu çınarlara sıcacık yardım

    Bornova ile Balçova Belediyesi, 65 yaş üstü ve riskli grupta yer alan vatandaşların evde kalması için çalışma başlattı. Bornova Belediyesi, kurduğu özel ekiple 65 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yaparak evden teslim etmeye başladı. Balçova Belediyesi Aşevi’nin de 10 yıldır devam ettirdiği yaşlılara sıcak yemek projesi koronavirüs salgını nedeniyle hayati bir önem taşıyor.

    Teslim 12.00-17.00 arasında

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Özel bir ekip oluşturduk. Riskli gruptakiler 0530 398 53 92 numaralı telefondan ihtiyaçlarını yazdıracak.

    Ekibimiz esnaftan alışveriş tutarını alarak vatandaşa bildirecek. Onay alındıktan sonra alışverişi yaparak eve teslim edecek. Siparişler sabah 09.00-12.00 saatleri arasında alınacak, teslimatlar de 12.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak” dedi.

    Balçova’da yaşlı nüfusun fazla olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, şunları söyledi:

    Evlere yemek hizmeti

    “Dar gelirli, yaşlı veya kimsesiz 700 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Son yaşanan salgın nedeniyle bu görevimiz hayati bir önem taşımaya başladı. Vatandaşlarımızın da etraflarındaki yaşlı ve kimsesiz büyüklerimize destek olmalarını bekliyoruz. Bir yardımda bulunama imkanları yoksa bile bizlere bildirmelerini rica ediyoruz.”

     

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