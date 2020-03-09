Ulu Önder’e teşekkür etti

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri, Anıtkabir’e 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle ziyaret gerçekleştirdi. Bu yıl beşincisi gerçekleşen ve geleneksel hale gelen ziyarette İZİKAD üyeleri, kadınlara Avrupa’nın birçok ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha teşekkürlerini sundu. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı, “Senin ilke ve devrimlerini benimseyen, bize gösterdiğin doğrultuda çalışmaya devam eden, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” notunu düştü.