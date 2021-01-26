Uluslararası başarı

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Araştırma Görevlisi Yeşim Deniz Özkan Özen’in makaleleri, 2020 Emerald Literati Awards kapsamında “Yüksek Övgüye Değer Makale” ödülüne layık gördü. “Yüksek Öğretimde Yalın Yönetim: İşletme fakültesinde yalın dönüşüm için çok kriterli karar verme uygulaması ile bir model önerisi” başlıklı makale; israfların tanımlanması ve önlenmesinde çok katmanlı bir model önerisi sunuyor.