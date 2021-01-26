BİST1.540-0.15EURO9.010.12USD7.400.03ALTIN441.77-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uluslararası başarı
    ABONE OL
    26.01.2021 - 00:00 |

    Uluslararası başarı

    Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Araştırma Görevlisi Yeşim Deniz Özkan Özen’in makaleleri, 2020 Emerald Literati Awards kapsamında “Yüksek Övgüye Değer Makale” ödülüne layık gördü. “Yüksek Öğretimde Yalın Yönetim: İşletme fakültesinde yalın dönüşüm için çok kriterli karar verme uygulaması ile bir model önerisi” başlıklı makale; israfların tanımlanması ve önlenmesinde çok katmanlı bir model önerisi sunuyor.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika! Adana'da korkutan yangın! Evler tahliye edildi

      Son dakika! Adana'da korkutan yangın! Evler tahliye edildi

      Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

      Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

      5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

      5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

      Kobe Bryant kimdir, ne zaman öldü? Kobe Bryant (Black Mamba) kaç yaşında, neden öldü?

      Kobe Bryant kimdir, ne zaman öldü? Kobe Bryant (Black Mamba) kaç yaşında, neden öldü?

      Sıradaki Haber