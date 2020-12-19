Uluslararası üniversite...

Saygın sıralama kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS), ‘2021 Bölgelere Göre Üniversite Sıralamaları’ sonuçlarını açıkladı. Ege Üniversitesi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Merkez Asya ve Gelişen Avrupa Ülkeleri (MAGAÜ) grubunda, 27 ülkeden 400 üniversite arasında 106. sırada yer aldı. Türkiye’den 55 üniversitenin yer aldığı sıralamada Ege Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 9. sıraya yerleşti.

Ege Üniversitesi’nin uluslararası alanda her geçen gün adından daha fazla söz ettirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, akademik başarıları, eğitim kalitesi ve iş birlikleriyle dünya genelinde yapılan sıralamalarda kendisine yer buluyor. Son üç yılda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla araştırma-geliştirme, inovasyon ve bilim iklimini üniversitemizde sürekli hale getirdik. Dolayısıyla başarılarımız dünya çapında da görünür hale gelmeye başladı. Emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Başarılarımızı sürekli hale getirmek ve daha yukarılara tırmanmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.