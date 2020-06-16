‘Umarım, Denizli beni sevmiştir’

VALİLER Kararnamesi’yle mülkiye başmüfettişliği görevine atanan, eski Denizli Valisi Hasan Karahan, şehirden törenle uğurlandı. 3 yıl içinde kentte farklı çalışmalara imza attıklarını belirten Karahan, “Severek çalıştım. Umarım, Denizli de beni sevmiştir. Bu bir nöbet değişimidir. Denizli her şeyin en iyisine layık” dedi.