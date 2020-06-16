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    HaberlerEge Haberleri ‘Umarım, Denizli beni sevmiştir’
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    16.06.2020 - 07:00 | | DENİZ TOKAT DHA

    ‘Umarım, Denizli beni sevmiştir’

    VALİLER Kararnamesi’yle mülkiye başmüfettişliği görevine atanan, eski Denizli Valisi Hasan Karahan, şehirden törenle uğurlandı.

    VALİLER Kararnamesi’yle mülkiye başmüfettişliği görevine atanan, eski Denizli Valisi Hasan Karahan, şehirden törenle uğurlandı. 3 yıl içinde kentte farklı çalışmalara imza attıklarını belirten Karahan, “Severek çalıştım. Umarım, Denizli de beni sevmiştir. Bu bir nöbet değişimidir. Denizli her şeyin en iyisine layık” dedi. 

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