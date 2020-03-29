‘Umarım gerek duyulmaz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tablonun giderek ağırlaşması üzerine, “Gaziemir Fuarizmir’de 110 bin, Kültürpark’ta ise 23 bin metrekarelik, iklimlendirmeli kapalı alanı Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına tahsis için harekete geçtiklerini açıkladı.

Evde kalın çağrısı

Kararı sosyal medyadan duyuran Soyer, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli hemşehrilerim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamalarına göre koronavirüsün olumsuz tablosu yurt genelinde giderek ağırlaşıyor. Yurtdışı örneklerinde yaşandığı gibi, hastaneler dışında, hasta bakımının zorunlu olmasına yönelik her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Umarım hiç ihtiyaç duyulmaz. Bunların önlem olduğunu bir kez daha hatırlatarak, İzmirlileri evde kalmaya davet ediyorum.”

Psikolojik destek hattı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı Psikososyal Destek Hattı uygulaması başlattı. Özellikle sağlık çalışanları, çocuk ve yaşlı bakımı yapanlar ile kendine sosyal izolasyon uygulayan kişilere yönelik çalışmayla, psikolojik destek ihtiyacı hissedenlere ulaşılacak.

Salgın hastalık sırasında ortaya çıkabilecek psikolojik tepkiler nelerdir? Kendinizi iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz? Çocuğunuza Covid-19’u nasıl anlatabilirsiniz? Baş etme becerilerinizi nasıl güçlendirebilirsiniz? İzolasyon sürecinde nelere dikkat etmelisiniz? İleri yaşta bulunan yakınlarımıza bu süreçte nasıl yardımcı olabiliriz? Doğru bilgi ve kaynaklar nelerdir? gibi konularda, 0(232) 248 33 10 hattından 1270 ve 1276 dahili numaraları arayıp ücretsiz bilgi ve hizmet alabilirsiniz.