Umudumuz siyah incir

Türkiye’nin üretiminde lider olduğu ürünlerden siyah incirde, bu sezon yüksek verim ve kaliteyle 60 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, hasadın 29 Temmuz’da, dışsatımın da 30 Temmuz’da başlayacağını söyledi, sektörün zarar görmemesi için üreticilerin ve ihracatçıların kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı. Siyah incirin hassas ve raf ömrünün az olduğuna değinen Uçak, şunlara değindi:



‘Taze tüketilmeli’



“Taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi gerekiyor. Bu durum yurtdışındaki talepleri etkileyen en önemli unsurlardan biri. 2019’da taze inciri 51 ülkeye ihraç ederek ülkemize 49 milyon dolar kazandırdık. Taze incir ihracatımızın 43 milyon 376 bin dolarlık kısmını siyah incir oluşturuyor. Bu sezon ülkemize 60 milyon dolarlık döviz kazandırmayı hedefliyoruz.”Ürünün çoğunlukla Avrupa ülkelerine gönderildiğini aktaran Uçak, pazarı genişletme çalışmalarının devam ettiğini, özellikle Uzak Doğu’ya ihracat rakamlarını artırmak için yoğun mesai yaptıklarını belirtti. Siyah incir ihracatında 17 milyon dolarla Almanya’nın ilk sırada yer aldığını dile getiren Uçak, “5 milyon dolarla İngiltere ve Hollanda, 3 milyon dolarla Avusturya, 2 milyon dolarla Fransa, Rusya ve Hong Kong olmak üzere toplamda 45 ülkeye siyah incir gönderdik. Önümüzdeki dönemde bunu 50 ülkeye çıkaracağız” dedi.