'Umudumuz var!'

Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, geride bırakacağımız 2020 yılını değerlendirdi. Mehmet Sepil, “Dünyada ve futbolda koronavirüs salgını yüzünden belirsizliklerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Daha iyi durumda olabilirdik ancak gelecek için umutluyuz” diye konuştu. Ligde bu sezon devre arası olmayacağını hatırlatan Başkan Mehmet Sepil, “İlginç sonuçlar alınıyor. Biz salgına rağmen iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorduk. İlk maçlarda şansımız bize yardım etti. Ancak son maçlarda bu şans ters döndü” dedi. Taraftardan yoksun sahaya çıkmalarının kendilerinde olumsuz etki bıraktığını vurgulayan Sepil, “Çok güzel bir stat yaptık. Maalesef evimizde sadece 3 maçı taraftarla oynayabildik. Eğer ki taraftarımız olsaydı, şu anki puandan fazlasını toplayabilirdik. Transfer politikamızı ise Avrupa ya da dünya çapında tanınmış oyunculardan belirlemedik. Başarıya aç, geleceğe dönük ve genç isimleri tercih ettik. Yaş ortalamamız 22-23 civarında. Geçen senenin en yaşlı takımıyken, bu sezon ise genç yaş ortalaması bakımından ilk 5’te yer alırız” yorumunu yaptı.



“İlhan Palut’a güvenimiz tam”



Sepil, “Biz transfer politikamızı değiştirdik. Biz geleceğin Göztepe’sinin omurgasını kurduk, geleceğe dair kesinlikle ümit taşıyorum” diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil, son günlerde eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör İlhan Palut’a da sahip çıktı. Türk futbolunda çok sık teknik adam değiştirildiğini vurgulayan Sepil, “İlhan Hoca’nın şu anki performansı tam beklediğimiz gibi değil ama ona inancım devam ediyor. Hocayı değiştirmek gibi tasarruf olmayacak. Hocamızla Fatih Karagümrük maçından sonra 3-4 saat sohbet ettik. Neleri yapabiliriz; konuştuk, tespitler yaptık. Ben İlhan Hoca’yı çok seviyorum. Bir kere çok çalışkan ve değerli bir insan” ifadelerini kullandı. Mehmet Sepil, ligde Fatih Karagümrük maçında oyundan çıkarken formasını yere atan ve sert tepkilere maruz kalan genç futbolcu Yalçın Kayan için de konuştu. Yalçın’a ceza verileceğini bildiren Sepil, “Yalçın yaptığı bu davranışın cezasını çekecek. Fakat onu kaybetmeyeceğiz”

Öte yandan Sepil, dış transferde Ankaraspor’dan Beykan Şimşek’le anlaştıklarını açıkladı.