Umudunu çaldılar

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan, çocukluk aşkıyla evlendikten dört ay sonra lenfoma kanseri teşhisi konulan İlayda Hacıoğlu Gürleyen’e ailesinin başlattığı kök hücre kampanyasında bulunan 10’da 10 uyumlu iki donör nakilden vazgeçti. İki donörün de nakilden vazgeçtiğini öğrenen Gürleyen, sosyal medya hesabından, “Donör vazgeçmiş. Peki ya sizin de başınıza gelse? İnsanlık ölmüş. Vicdan duyguları tamamen yitirilmiş. Bir insanın umutlarıyla oynamak ne kadar basit olmuş. Ben mücadelemden vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Yalnızca sizlerden isteğim, lütfen bu tarz bağışlar yaparken karşınızda bu iyiliği bekleyen insanların yerine kendinizi koymanız ve umutlarıyla oynamamanız. Mücadeleye devam durmak yok. Zafer inananlarındır” paylaşımını yaptı.



‘Vazgeçmeyin’ çağrısı



Donörlerin vazgeçme sebebinin koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gelmek istememeleri olduğunu düşünen anne Seval Hacıoğlu, “Üç tüp kan vermek hayat kurtarmak demek ama önemli olan bunu sonuna kadar götürebilmek. Eğer üç tüp kan verip sonradan vazgeçiyorsanız ‘hiç vermeyin’ derim. Bir insana hayatını bağışlamak o yolun sonuna kadar gitmek demektir. Lütfen gerçekten bağışçı olmak istiyorsanız, yolun sonuna kadar gidin” dedi. Gürleyen’in doktoru, İç Hastalıkları ve Hematoloji Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü ise, “Donörler vazgeçmeseydi İlayda hem çabuk iyileşecekti hem de 10’da 10 uyumda çok fazla risk olmayacaktı. Donör olmak gönüllülüğe dayanan bir şey, vazgeçmemeleri hastaların hayatı için çok önemli. Yapılan işlem canlarını yakan bir şey değil. 5 gün koldan bir iğne yapılıyor. Daha sonra kök hücre toplanıyor, yapılan bu kadar” diye konuştu.