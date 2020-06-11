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    HaberlerEge Haberleri Umurlu sokakları tertemiz yapıldı
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    11.06.2020 - 00:02 |

    Umurlu sokakları tertemiz yapıldı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

    Umurlu sokakları tertemiz yapıldı

    Yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar ot biçme makineleriyle biçildi. Vakumlu süpürme aracı eşliğinde süpürülen bağlantı yolları ve sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu. Mahalle Muhtarı Soner Afşar, “Ekipler titizlikle çalıştı” dedi.AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar ot biçme makineleriyle biçildi. Vakumlu süpürme aracı eşliğinde süpürülen bağlantı yolları ve sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu. Mahalle Muhtarı Soner Afşar, “Ekipler titizlikle çalıştı” dedi.

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