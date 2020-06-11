Umurlu sokakları tertemiz yapıldı

Yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar ot biçme makineleriyle biçildi. Vakumlu süpürme aracı eşliğinde süpürülen bağlantı yolları ve sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu. Mahalle Muhtarı Soner Afşar, “Ekipler titizlikle çalıştı” dedi.AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar ot biçme makineleriyle biçildi. Vakumlu süpürme aracı eşliğinde süpürülen bağlantı yolları ve sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu. Mahalle Muhtarı Soner Afşar, “Ekipler titizlikle çalıştı” dedi.